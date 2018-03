Siracusa, ebook gratuito: nuovo servizio del Sistema Bibliotecario

Ebook e in futuro giornali e riviste per le biblioteche che aderiscono al Sistema Bibliotecario Siracusano.

“Per accedere al servizio- dichiara il direttore del Sistema, Concetta Carta- basterà iscriversi al prestito digitale, presso la sede di una delle biblioteche del Sistema. Ciò consentirà di accedere a un vasto patrimonio di libri digitali che sarà possibile scaricare in prestito, gratuitamente, sui proprio device e leggere comodamente ovunque ci si trovi. Il prestito di ogni libro dura quattordici giorni ed è possibile scaricare due EBook al mese”.

Il sistema funziona in modo semplice e trasparente: l’utente si collega al sito di MediaLibraryOnLine, entra con le credenziali che saranno fornite dalla propria biblioteca e cerca il libro che desidera leggere. Quando lo avrà trovato, gli basterà seguire le istruzioni indicate da Medialibrary e scaricarlo sul proprio device (Lettore EReader, computer, tablet e ipad, cellulari, etc), aprire il file e leggerlo.