Coree: summit Kim-Moon a fine aprile, pronti a denuclearizzare

La Corea del Nord vuole il dialogo diretto con gli Stati Uniti e la "denuclearizzazione". Le due Coree hanno concordato di tenere un summit tra leader, Kim Jong-un e Moon Jae-in, verso la fine di april, e Pyongyang intende sospendere le attività di sviluppo nucleare e missilistiche con una "moratoria" per tutta la durata del dialogo Nord-Sud. Lo riferisce la Blue House, la presidenza sudcoreana, in merito ai risultati dell'incontro avuto a Pyongyang dalla delegazione di inviati speciali del presidente Moon con il leader del Nord, conclusa oggi.

L'annunciato summit dei due leader ad aprile sarà il terzo del genere dopo quelli frutto della "sunshine policy" del 2000 e del 2007 ai tempi di Kim Jong-il, padre del leader nordcoreano attuale. Invece che a Pyongyang, come avvenne in passato, quello di aprile sarà organizzato nell'area di sicurezza congiunta del villaggio di confine di Panmunjom, ha spiegato Chun Eui-yong, consigliere per la sicurezza di Moon, annunciando ai media i risultati raggiunti dalla missione di due giorni di una delegazione del Sud a lui guidata al Nord e conclusasi oggi.