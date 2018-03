Canicattini Bagni, aggiudicati i lavori di messa in sicurezza dell’ex discarica

Una ditta del Messinese si è aggiudicata l'appalto per i lavori di messa in sicurezza d’emergenza dell’ex discarica dei rifiuti di Contrada Case Messina Bagni, lungo la provinciale per Floridia. Tra le 9 offerte pervenute su 15 imprese invitate, il ribasso maggiore del 36,7605% sull’importo posto a base di gara di 186.039,50 euro, pari a 117.650,45 euro, oltre 17.528,47 per costi della sicurezza (non soggetti a ribasso) e Iva al 10%, per un totale complessivo di euro 148.696,81.