Noto, dalle minacce di morte alla violenza fisica: vittima una donna nigeriana

L'incomprensione, la minaccia, la violenza. L'escalation è molto simile a quelli di tanti altri eventi di cronaca dove la vittima è sempre la donna. E' successo ancora, ieri notte a Noto, dove i Carabinieri hanno arrestato Dekyi Seth, ghanese 27 anni, già noto alle forze dell'ordine, con l'accusa di maltrattamenti in famiglia.

Sarebbe proprio lui ad aver minacciato anche di morte la compagna nigeriana di 44 anni, per poi passare alla violenza, colpendola più volte al viso, anche in presenza dei Carabinieri.

La donna ha riportato ferite e un trauma cranico guaribile in 25 giorni. Il 27enne è stato chiuso ai domiciliari.