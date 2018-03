Siracusa, sorpreso a spacciare in piazza San Metodio: arrestato

E' accusato di spaccio di stupefacenti si tratta di Tommaso Liotta, 24 anni, già noto alle forze dell'ordine.

Ieri i Carabinieri lo hanno sorpreso mentre cedeva dosi in piazza San Metodio. Addosso al giovane i militari dell'Arma hanno trovato una dose di cocaina, altre 9 dosi della stessa sostanza e 14 di hashish le hanno recuperate da una cavità del tronco di una palma, utilizzata come nascondiglio.

Per Liotta sono stati disposti gli arresti domiciliari.