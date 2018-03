Bandi europei, Rosolini aderisce alla proposta dell’Anci Sicilia

Aderisce alla proposta dell'Anci il Comune di Rosolini per il partenariato per la partecipazione a progetti a valere su fondi comunitari, nazionali e regionali per il periodo di programmazione 2014-2020.

“I “programmi comunitari” noti anche come i “programmi tematici”,afferma il Sindaco Corrado Calvo, rappresentano il principale strumento attraverso il quale vengono erogate le sovvenzioni globali direttamente gestite dall’Unione europea a sostegno di progetti co-finanziati. Si tratta di finanziamenti pluriennali inerenti i diversi settori di intervento dell’Unione europea. Come Amministrazione Comunale, grazie alla piattaforma elaborata dall’Assessore allo Sviluppo Economico Dino Gennaro e i funzionari del Settore, abbiamo dato l’adesione per una“manifestazione di interesse”al fine di essere presenti nella progettualità che l’Anci Sicilia svilupperà per sfruttare al meglio ogni opportunità che consenta di attrarre fondi da destinare al territorio”.