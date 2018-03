Canicattini Bagni, test audiometrici gratuiti

Sabato 10 Marzo, dalle 9,30 alle 13,00 al primo piano di Palazzo Cianci in via XX Settembre, a Canicattini sarà effettuato uno screening gratuito dell'udito. L'iniziativa rientra nell’ambito dei servizi predisposti dal Lions Clubs International, il Lions Club Palazzolo Acreide.

Sarà presente un medico otorinolaringoiatra e un tecnico che effettueranno, a quanti lo volessero, test audiometrici per individuare eventuali anomalie dell’udito.