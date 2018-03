Avola, 500mila euro per la viabilità rurale

Oltre 500 mila euro in arrivo dall'Unione Europea per migliorare la viabilità rurale di Avola. Le risorse necessarie, per la precisione, arrivano dal programma di sviluppo rurale 2014/2020.

“Nelle nostre contrade - afferma il sindaco di Avola, Luca Cannata - è aumentato notevolmente il numero di insediamenti civili, senza dimenticare la quantità di piccole e medie imprese non solo nel campo agricolo, come per esempio i tanti bed & breakfast o gli agriturismi. Alcune arterie sono attualmente sono a rischio di allagamento, mentre per altre, con il restyling, potrebbero non essere più utilizzate come discariche abusive”.