Siracusa, Asp: stabilizzati altri 24 precari dirigenti medici

Sono stati stabilizzati all'Asp di Siracusa altri 24 dirigenti medici. Si tratta di 8 cardiologi, 8 radiologi, 1 ortopedico e 7 psichiatri.

"Queste ulteriori stabilizzazioni dirette e senza avviso – sottolinea il commissario dell’Asp di Siracusa,Oltre Salvatore Brugaletta -, che si sommano alle precedenti 38 unità già stabilizzate, dipendenti del comparto non dirigenziale, dirigenti dell’area tecnico-professionale e dirigenti medici di diverse discipline, sono state consentite dalla variazione del Piano triennale delle assunzioni dell’Azienda che, nel rispetto dell’atto di indirizzo emanato dall’Assessorato regionale della Salute, ha ampliato il numero di posti per la dirigenza medica da destinare alla stabilizzazione e prossimamente la variazione riguarderà anche l’Area del Comparto e della dirigenza non medica. Ulteriori assunzioni di stabilizzazione diretta senza avviso potranno essere avviate a seguito dell’ultimo e definitivo step di aggiornamento del Piano assunzionale, qualora venisse a determinarsi un numero di posti da destinare alla stabilizzazione superiore ai potenziali aventi diritto. Proseguiamo senza sosta – continua il commissario – per dare certezza e stabilità di impiego ai tanti professionisti precari che da anni contribuiscono a rendere efficiente la sanità in questa provincia".