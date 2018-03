Guerra in Siria, 44 uccisi in raid su Ghuta. Anche donne e bambini

Oltre 40 civili sono rimasti uccisi in raid aerei e di artiglieria governativi siriani sulla Ghuta, l'area assediata a est di Damasco e raggiunta oggi da aiuti umanitari attesi da novembre. Lo riferisce l'Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria (Ondus), secondo cui tra i 44 civili uccisi nella Ghuta ci sono almeno una decina di minori e diverse donne.

Sempre oggi nella Ghuta è arrivato un convoglio umanitario organizzato da varie agenzie dell'Onu e altre organizzazioni umanitarie è entrato oggi nella Ghuta orientale, l'enclave controllata dai ribelli vicino a Damasco, dopo avere ricevuto il necessario permesso delle autorità governative. Lo ha reso noto l'ufficio per gli affari umanitari delle Nazioni Unite.