Nel Teramano, morte pittrice: presi il figlio e il marito

Giuseppe e Simone Santoleri, ex marito e figlio di Renata Rapposelli,sono stati arrestati dai Carabinieri. Già indagati per l'omicidio della pittrice abruzzese scomparsa a Giulianova il 9 ottobre scorso e ritrovata morta a Tolentino,sono stati prelevati nella loro abitazione di Giulianova. Decisivi i filmati delle telecamere sulla ss 77 Valdichienti e alla rotatoria di Porto Sant'Elpidio, che dopo la scomparsa ripresero proprio l'auto con cui sarebbe stata trasportata Renata.L' omicidio forse per motivi economici.