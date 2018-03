Priolo, amianto: sit-in dei dipendenti per protesta

Sit-in di sensibilizzazione all'esposizione all'amianto questa mattina dei dipendenti delle Industrie Meccaniche Siciliane - Iniziativa Sicilia - Si.Te.Co. di Priolo Gargallo, in contrada vallone del Feudo, organizzato dall'Ona (Osservatorio nazionale amianto).

La richiesta al governo è quella di applicare il rifinanziamento della cosiddetta “Legge Gianni” del 2014 sui rischi derivanti dall’amianto, per consentire anche il rilancio delle attività produttive nei siti contaminati d’amianto.

Chiedono di eseguire con urgenza bonifiche e decontaminazione per correre ai ripari da una vera e propria emergenza sanitaria.

E infine chiedono al presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, un atto di indirizzo regionale – equipollente, ad un atto di indirizzo ministeriale, al fine di garantire il riconoscimento dei benefici contributivi, per pregressa esposizione all’amianto, utili per il prepensionamento fino 02.10.2003 o fino alla data della bonifica, per i lavoratori che hanno operato presso il sito con presenza di amianto ubicato in C/da Vallone del Feudo di Priolo Gargallo e per tutti i lavoratori dei petrolchimici della Regione Sicilia.