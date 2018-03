Siracusa, eletti Raciti e Prestigiacomo: il resto è del M5s

Fuori nomi storici come il senatore di Forza Italia, Bruno Alicata, dentro i volti nuovi del Movimento Cinque Stelle. Questa la fotografia dei risultati del 4 marzo che hanno visto il trionfo dei pentastellati i quali sono riusciti a portare a casa 5 seggi su 5. Non c'è storia per nessun altro. Un posto è venuto fuori alla Camera per Stefania Prestigiacomo, anche lei deputata storica di Forza Italia. E infine Fausto Raciti che, dalla segreteria regionale del Partito Democratico, approda a Roma alla Camera. Dal sistema proporzionale nessun altro nome al di fuori dei grillini, che questa volta nella provincia aretusea hanno sbancato.