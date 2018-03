Siracusa, Consulta Civica e Ona insieme nella lotta contro l'amianto

La Consulta Civica di Siracusa e l’Osservatorio Nazionale Amianto insieme nella battaglia contro l'amianto.

“Bisogna ascoltare e dare seguito ai cortei organizzati da associazioni e cittadini che hanno vissuto drammi in famiglia, che gridano giustizia, prevenzione e sicurezza – dice Damiano De Simone, presidente della Consulta – ed è solo attraverso la politica concreta che ciò può accadere. Per questo - continua - ho ritenuto interessante incontrare Fabio La Ferla, che da anni lotta per questi diritti. Questo incontro – conclude De Simone - inaugura anche l’inizio di un percorso politico verso le bonifiche della zona industriale e l’avanguardia sanitaria”.