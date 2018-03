Il commissario della ex Provincia incontra sindacati e dipendenti di Siracusa Risorse

Rassicurazioni arrivano da parte del Commissario straordinario del Libero Consorzio di Siracusa, Carmela Floreno, sul futuro dei dipendenti di Siracusa Risorse, dopo le preoccupazioni espresse dai sindacati sullo stanziamento di 3 milioni di euro previsto per il pagamento degli stipendi per il 2018.

Il commissario ritiene che "Siracusa Risorse possa operare in modo virtuoso sul piano delle economie. Tuttavia se dovesse essere necessario in futuro integrare i tre milioni di euro, attraverso una variazione di bilancio sarà fatto certamente".

Questo ha riferito alle rappresentanze sindacali di categoria (Cgil-Filcams, Cisl-Fisascat, Uil-Uiltucs e Ugl) e ai dipendenti di Siracusa Risorse.

Nei prossimi giorni Carmela Floreno nominerà il nuovo Amministratore delegato a cui chiederà una razionalizzazione delle spese.