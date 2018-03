Siracusa, Pd: Furnari e Amoddio fuori dai giochi. Le reazioni a caldo

C'è tanta tranquillità nelle due donne Siracusane del Partito Democratico, Sofia Amoddio e Alessandra Furnari, che hanno corso per queste elezioni politiche con grinta ed eleganza, ma che alla fine non ce l'hanno. La sciagura del Pd nazionale si è abbattuta anche a livello locale, cosa che ha penalizzato la loro corsa elettorale. Entrambe sono fuori da Roma, ma adesso c'è preoccupazione per il nuovo scenario politico che si sta delineando in Italia, e anche tanta voglia di tornare alla vita di sempre.

Sono due donne in carriera grintose ed energiche, la sconfitta elettorale non fa paura.

"Sono serena - dichiara Amoddio - sono molto preoccupata per la governabilità di questo Paese. Adesso però voglio tornare alla mia vita prima del Parlamento".

"Continuo a credere nel Partito Democratico - dice Furnari - Il Movimento temo che abbia grossi problemi a Roma e spero che non continui ad alimentare la cultura dell'odio".