Siracusa, incidente autonomo alle barriere di Cassibile: autocarro finisce di traverso

Incidente stradale autonomo oggi pomeriggio sul tratto Siracusa-Rosolini dell'autostrada Siracusa-Gela.

Un solo mezzo coinvolto, un'autocarro Iveco che viaggiava in direzione Cassibile. Alla guida un 57enne di Modica. Subito dopo aver superato le barriere il mezzo pesante ha "toccato" le barriere laterali prima da una parte e poi dall'altra, finendo la sua corsa di traverso sulla carreggiata. Sul posto la Polizia Stradale e il 118, che ha provveduto a trasportare il conducente ferito all'ospedale di Avola. Per lui prognosi riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita. Il traffico è rimasto paralizzato fino a quando l'autocarro non è stato rimosso. Inevitabili lunghe code di veicoli in direzione sud.