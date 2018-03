Elezioni politiche, sbanca il Movimento Cinque Stelle a Siracusa: festa grande al comitato elettorale

E' un tripudio di gioia, entusiasmo ed adrenalina quello che oggi è esploso al Comitato elettorale del Movimento Cinque Stelle di Siracusa. La vittoria per i pentastellati a queste elezioni politiche del 4 marzo era già annunciata da tempo, ma mai ci si aspettava questa escalation di voti a tal punto da tirare tutto: cinque seggi su cinque per i pentastellati.

Un risultato storico che a Siracusa, così come nel resto d'Italia, ha praticamente cancellato i "partiti" alla vecchia maniera.

Il capoluogo aretuseo, in particolare, si è confermato ancora una volta roccaforte dei grillini con Paolo Ficara candidato più votato in tutta Italia, battuto solo dal candidato premier Luigi Di Maio.

Tra una bottiglia di spumante e l'altra, oggi al comitato, è scesa qualche lacrima per un progetto politico partito come un sogno e diventato realtà in maniera così eclatante. Una festa in via Malta alla quale hanno partecipato anche Pino Pisani, il quale ha conquistato brillantemente un posto al Senato, e Filippo Scerra candidato per la Camera.

Orgoglio è stato mostrato anche da parte dei deputati regionali Giorgio Pasqua e Stefano Zito, i quali hanno prospettato un'idea di collaborazione tra il movimento a livello regionale e nazionale. Adesso che la vittoria è in tasca bisogna marciare e correre verso la prossima sfida: le elezioni amministrative.

Un nome è già sul banco, e pare che sia quasi quello definitivo. Si tratta di Silvia Russoniello, militante del movimento da tempo.

E se le regionali sono stati un trionfo, le nazionali pure, chissà come andrà alle comunali.