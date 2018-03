Siracusa, malmenato mentre dorme ai giardini di viale Margherita

Dormiva su una panchina dei giardini di viale Regina Margherita, quando è stato aggredito e colpito al volto.

E' accaduto ieri notte a Siracusa. La vittima, 26 anni, marocchino, ha dovuto fare ricorso alle cure dei sanitari del Pronto soccorso dell'Umberto I° per un importante trauma facciale con un voluminoso ematoma della palpebra superiore. Ha riferito di essere stato aggredito apparentemente senza motivo, specificando di non aver riconosciuto i suoi aggressori ma che gli stessi fossero con buona probabilità extracomunitari.

I Carabinieri hanno avviato le indagini per risalire all’identità degli aggressori.