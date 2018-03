Augusta, servizio antidroga: arrestato un 28enne con serra di marijuana in casa

Aveva attrezzato una stanza della sua abitazione, in contrada Baia del Silenzio nel territorio di Augusta, come una vera e propria serra dove coltivava piante di marijuana.

Questa mattina la perquisizione dei Carabinieri che si è conclusa con l'arresto di un 28enne incensurato. Nella stanza sono state trovate 130 piante di marijuana di altezze diverse e 4 piante di marijuana già in fase di essiccazione oltre a lampade ultraviolette, fertilizzante e sistema di aerazione artificiale. Lo stupefacente e il materiale rinvenuto durante l’operazione di polizia è stato posto in sequestro, il 28enne è stato ristretto ai domiciliari.