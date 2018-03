Siracusa, mercoledì Ortigia in vasca a Trieste

Turno infrasettimanale di campionato mercoledì per l’Ortigia Siracusa. I biancoverdi rendono visita al Trieste, la squadra allenata nell’ultimo triennio proprio da Stefano Piccardo, adesso alla guida del sette siracusano.

"Si incontrano due squadre che si conoscono bene – dice Piccardo – Negli ultimi anni si sono incrociate almeno sette o otto volte. Noi dobbiamo puntare sulla profondità di gioco. Trieste è una piscina particolare, dove si tende a giocare vicini. Ai ragazzi ho invece chiesto di allungare e di cercare la profondità in ogni azione. Sarà necessario gestire al meglio la fase di transizione e dare meno spazio possibile. La squadra ha lavorato per affrontare al meglio questa settimana impegnativa e vedo grande determinazione".

Stefano Piccardo torna a Trieste dove è rimasto per tre stagioni. Un’esperienza forte, come già ricordato all’andata, che mercoledì si rinnova.

"Trieste è un posto bellissimo dove ho trascorso tre anni fantastici – sottolinea il tecnico biancoverde – Dirigenza, squadra, tifosi, la gente del posto, non li posso dimenticare di certo. Sarà una bella trasferta".

La comitiva Ortigia partirà domani mattina con volo diretto verso Trieste. Resta ancora fuori Gianmaria Siani in fase di recupero dopo l’incidente di Catania.