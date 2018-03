Siracusa, Vinciullo su ex Provincia: "I soldi per gli stipendi dei lavoratori ci sono"

Non ci sta l'ex presidente della commissione regionale Bilancio, Vincenzo Vinciullo, alle voci che corrono circa la mancanza di fondi per gli stipendi delle ex Province. A detta di Vinciullo le somme disponibili per i lavoratori sarebbero 22.762.500,00 euro.

"Nella scorsa Legislatura, per il 2017 sono state assegnati alle ex Province 122.200.000 euro e, di questi, 91.050.000 euro sono stati riconfermati per il 2018 e 2019. - dichiara Vinciullo - Infatti la legge ha previsto la somma di 91.050.000 euro quale contributo regionale per l’anno 2017. Dal momento che, varando l’Esercizio provvisorio, il Governo ha confermato lo stanziamento del 2017, peraltro già previsto nel triennale 2017/2019, da subito può utilizzare i tre dodicesimi dei 91.050.000 euro totali, cioè le somme previste per gennaio, febbraio e marzo, somma che si ottiene con una semplice operazione matematica".