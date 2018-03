Nel Catanese, sequestrate due cave abusive

Due cave abusive sono state sequestrate dai Carabinieri del Comando Tutela Ambiente di Catania nel territorio di Mascali. Il primo sequestro è stato eseguito sull’area di una precedente cava autorizzata di località Mertole, la cui concessione rilasciata dal Distretto Minerario di Catania è scaduta nel mese di dicembre del 2015. Qui le indagini hanno dimostrato che le operazioni di estrazione erano proseguite abusivamente fino al mese di luglio 2017. Il secondo sequestro ha riguardato, invece, un’altra area posta poco distante, in località Costasovere, dove è stato dimostrato che erano state condotte ulteriori estrazioni abusive nel corso dei mesi di luglio ed agosto 2017. L’ accertata e reiterata estrazione di materiale basaltico lavico in assenza di autorizzazione è un fenomeno che ha fatto emergere connotazioni alquanto preoccupanti per i danni arrecati sul territorio del Comune di Mascali, in gran parte sottoposto al vincolo paesaggistico.