Noto, si impossessano di merce in un supermercato: madre e figlia denunciate

Madre e figlia, rispettivamente di 21 e 43 anni, denunciate per furto con destrezza in concorso.

Sabato pomeriggio, intorno alle 18.30, la Polizia è stata chiamata ad intervenire in un supermarket di via Toscanini a Noto.

Dalle immagini estrapolate dall’impianto di video sorveglianza dell'esercizio commerciale, i poliziotti hanno ricostruito la dinamica dell'accaduto: la figlia si impossessa di prodotti esposti sugli scaffali e con la complicità della madre li nasconde all’interno di una borsa di bianca. Una volta alla cassa, la madre, per depistare, paga alcuni prodotti del suo carrello, mentre la figlia, facendo finta di aver dimenticato qualcosa, va nuovamente agli scaffali; poi ritorna e passa la barriera senza pagare.

Giunta sul posto la Polizia controlla la borsa della ragazza e trova prodotti alimentari e per la cura della persona per un valore complessivo di quasi 40 euro. La refurtiva è stata restituita al titolare del supermercato mentre le due donne sono state denunciate.