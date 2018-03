Borse Europa positiva, cede Milano: in Piazza Affari sospensioni per banche

Le Borse europee virano in positivo dopo un avvio di seduta in perdita. Solo Milano resta in perdita: cede l'1,2% a 21.600 punti. Ad appesantire Piazza Affari sono Mediaset, che perde il 4,7%, e il comparto banche, dove non mancano le sospensioni al ribasso: prima Mps, che ora perde il 2,8%, poi Banco Bpm (ora in calo del 6,6%) e Bper e Ubi (ancora fuori dagli scambi). Fra gli altri istituti, Ubi scende del 4,8%, Unicredit del 3,4% e Intesa del 3,1%. Per quel che riguarda gli altri mercati del Vecchio Continente, all'indomani del via libera dell'Spd alla grande coalizione in Germania, Francoforte sale dello 0,46%. Bene anche Parigi (+0,26%), e Londra (+0,4%). Sembrano quindi al momento 'sospesi' i timori per i dazi minacciati dal presidente americano Donald Trump.