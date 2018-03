Siracusa, auto in fiamme dopo la mezzanotte

Auto in fiamme dopo la mezzanotte a Siracusa. L'allarme è scattato in via dell’Indipendenza per l’incendio di una Mazda 3 di proprietà di un uomo di 63 anni.

Sul posto oltre ai vigili del fuoco, secondo i quali le cause del rogo sono da accertare, anche la Polizia che ha avviato le indagini del caso.