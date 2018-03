Siracusa, armato di pistole minaccia i passanti

Pistole in pugno, minaccia i passanti. E' accaduto in via Eritrea a Siracusa: sul posto è intervenuta la Polizia che ha immobilizzato l'uomo. In manette è finito un cittadino di origini marocchine, Charaf El Quarri, 27 anni, accusato di minacce aggravate e resistenza a Pubblico Ufficiale.

Le armi erano pistole giocattolo prive, però, del tappo rosso.

L’uomo, è stato rinchiuso nel carcere di Cavadonna.