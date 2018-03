Elezioni politiche, Movimento Cinque Stelle trionfa a Siracusa. TUTTI I DATI

Non è ancora del tutto ufficiale, ma il 4 marzo a Siracusa (secondo i dati ancora provvisori) è stato un trionfo per il Movimento Cinque Stelle.

SENATO

I primi numeri definitivi sono quelli riguardanti il Senato per la parte uninominale. Vince e stravince l'ex vicesindaco di Augusta, Pino Pisani con 161.799 voti e una percentuale pari a 53.85%. Numeri da record che si distaccano tanto da Forza Italia e dalla sua candidata, Mariella Muti, che arriva in seconda posizione con 81.952 preferenze e una percentuale di 27.27%, praticamente numeri dimezzati rispetto al Movimento. Netto distacco per la candidata del Partito Democratico, la giovanissima Maria Alessandra Furnari che si ferma a 40.509 preferenze e una percentuale che rispecchia il tonfo nazionale del Pd, e cioè il 13.48%. Sotto le aspettative la sinistra rossa di Liberi e Uguali con Franca Antoci che tocca le 8.060 preferenze. A scendere tutti gli altri partiti.

CAMERA

Per la Camera bisogna fare la distinzione tra il collegio di Siracusa e quello di Avola. Nel capoluogo aretuseo ancora una volta i cinque stelle battono tutti con Paolo Ficara al 57.90% e 62.242 preferenze. Non c'è gara tra lui e Nicoletta Piazzese di Forza Italia che con 26.692 voti si ferma al 23.33%. Giù ancora l'uscente Sofia Amoddio del Partito Democratico con 15.897 preferenze e una percentuale di 13.89. Appena sopra il 2.43% Cristina De Caro, originaria di Floridia, in corsa con Liberi e Uguali la quale ha ottenuto solamente 2.780 voti. A scendere tutti gli altri partiti.

Spostandoci ad Avola, i numeri non cambiano e peraltro in questo collegio sono già definitivi: cinque stelle trionfanti con Maria Marzana che collezione 53.028 preferenze e una percentuale di 52.76. Seconda Daniela Armenia, Forza Italia, con 29.396 preferenze (29.25%). Terzo il Pd con Giovanni Giuca che colleziona 13.037 voti (12.97). Giù Paolo Randazzo di Liberi e Uguali con 2.690 preferenze 2.67%. A scendere tutti gli altri partiti che si sono fermati sollo l'1%.

Ancora troppo presto per i risultati della parte proporzionale.

AGGIORNAMENTI IN DIRETTA