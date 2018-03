Siracusa, l'Holimpia espugna Messina: 3 punti pesanti per la salvezza

La più bell'Holimpia della stagione espugna Messina, conquista tre punti e lancia un segnale forte alle dirette concorrenti per la salvezza. Le ragazze allenate da coach Luana Rizzo (primo successo per lei sulla panchina siracusana) vincono in rimonta la trasferta al palasport San Filippo col punteggio di 3-1:

primo parziale per le padrone di casa 25-20, secondo 26-28 per le siracusane che si aggiudicano anche il terzo set 21-25 e il quarto 21-25.

“Da qualche settimana sembra essere cambiato qualcosa – commenta a caldo il Direttore generale dell'Holimpia, Lucia Moscuzza -. Sono orgogliosa delle mie ragazze perchè quando sarebbe potuto essere più semplice abbattersi per i risultati negativi, c'è stata, invece, una bella reazione culminata nel successo di oggi. Una grande gara, giocata bene che rilancia le nostre ambizioni per la salvezza”.

Soddisfatta per la prova corale anche coach Luana Rizzo: “Ottima partita, credo che oggi abbiamo giocato il miglior match da quando alleno questa squadra. E' stato un crescendo, siamo state da subito incisive in battuta, così come siamo state brave nella fase muro-difesa, su cui abbiamo lavorato sodo in settimana. Tolte piccole sbavature, ho visto molta più intensità e qualità di gioco, ma quello che mi lascia più soddisfatta è l'atteggiamento da squadra, veramente diverso rispetto al solito. Oggi c'era la giusta voglia di lottare e rendere giocabile ogni pallone, con attenzione e voglia di portare a casa qualcosa di importante. Devo fare un plauso a tutte, da Loddo che oggi ha fatto una gara di grande sostanza, alle centrali che si sono sacrificate parecchio, mostrando una bella prova a muro e consentendo alla nostra palleggiatrice di aprire bene il gioco. Ma un plauso va anche a chi, come Matrullo, ha giocato meno, ma si è fatta trovare pronta e a chi, nononstante non sia scesa in campo ha mostrato un atteggiamento attento, presente e propositivo nei confronti delle compagne. Oggi sembravamo 12 in campo, segno di compattezza del gruppo. E' chiaro che da domani si pensa allo scontro fondamentale contro il Torretta, che potrebbe realmente rimetterci in gioco per la salvezza”.