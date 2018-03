Siracusa, Movimento Cinque Stelle asso piglia tutto: le reazioni a caldo. VIDEOINTERVISTE

Il Movimento Cinque Stelle come l'asso piglia tutto a Siracusa: alle ore 5.30 i dati sono ancora provvisori, ma pare che cinque candidati su cinque saranno eletti.

E' un risultato storico, è una notte a cinque stelle. Al comitato pentastellato in via Malta c'era già grinta e adrenalina dall'inizio dello spoglio delle schede elettorali, ma nelle mattinate è esplosa la gioia insieme alle bottiglie di spumante.

Ancora una volta Siracusa si conferma roccaforte del Movimento che, da questa città, ha avuto già tanto dalle scorse elezioni regionali.

Un filo di stanchezza si mischia nel volto dei candidati all'adrenalina, i quali però ancora sono di poche parole. Tra i più giovani c'è Paolo Ficara in corsa all'uninominale per la Camera. Al Senato è candidato Pino Pisani, medico in pensione originario di Augusta. Alla Camera, al collegio di Avola, corre l'uscente Maria Marzana. Per il proporzionale i dati sono ancora più incerti.

Bisognerà aspettare le prossime ore per capire esattamente i risultati, ma lo stacco dagli altri partiti è netto. Questa notte, comunque, una pagina di storia politica è stata scritta per un movimento che da solo è riuscito a battere intere coalizioni.

Bocche cucite per il momento da parte del centro destra, serrande calate nei comitati del Pd.