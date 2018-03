Siracusa, seggi chiusi: affluenza definitiva al 61,28%. Al via lo spoglio delle schede

E' arrivato con notevole ritardo, rispetto alle due rilevazioni precedenti, il dato dell'affluenza definitiva alle urne. Le operazioni di voto per il rinnovo del Parlamento nazionale, si sono, infatti, protratte fin oltre le 23 a causa delle file ai seggi. Nel capoluogo oggi ha votato il 61,28% degli aventi diritto.

Per il Senato ha votato il 62,25%, pari a 55.072 elettori su 88.469 aventi diritto. Per il rinnovo della Camera la partecipazione al voto è stata del 61,28%: hanno votato 59.023 elettori su 96.314. Nella tornata elettorale del 2013, quando però si votò in due giorni, aveva votato il 65,96% al Senato e il 65,41% alla Camera.

Il dato provinciale si è fermato al 61,91%: il Comune dove si è registrata l'affluenza più alta è Sortino con il 69,95%. fanalino di coda è stato il Comune di Pachino con il 55,34%.

Lo spoglio è iniziato subito dopo la chiusura delle operazioni di voto e si dovrà concludere entro le 14 di domani.