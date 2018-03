Siracusa, alle 19 l'affluenza è del 48,74 %: urne aperte fino alle 23

Sono proseguite senza imprevisti le operazioni nelle 123 sezioni siracusane in cui oggi si vota per il rinnovo del Parlamento nazionale.

Per la Camera, alle 19 l'affluenza alle urne è stata del 48,74 %: hanno votato 46.943 siracusani su 96.314. Alla stessa ora, alle Politiche del 2013, la percentuale era stata del 38,54%, ma in quell'occasione si votò in due giornate. Per il Senato non è prevista la rilevazione intermedia.

Il prossimo dato, alle 23, fornirà l'affluenza alle urne per la composizione di entrambi i rami del Parlamento. Fino alla stessa ora l'Ufficio comunale di via San Sebastiano 71, resterà aperto al pubblico per il ritiro delle tessere elettorali.

Il dato provinciale complessivo si ferma a 48,05%. Il Comune dove si è votato di più è Melilli con il 53,50%, il fanalino di coda è Pachino con il 41,19%. Il capoluogo fa parte del gruppo che non ha superato il 50%.

Lo spoglio inizierà subito dopo la chiusura delle operazioni di voto.