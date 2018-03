Cefalù, dissequestrato l'impianto di sollevamento fognario

Conclusi i lavori di manutenzione, è stato dissequestrato l'impianto di sollevamento fognario di Cefalù. Nel dicembre dell'anno scorso era stato fermato per ordine della magistratura per il cattivo funzionamento di alcune pompe e per lo sversamento in mare di liquami non trattati. Prima del sequestro il Comune aveva incaricato delle riparazioni una ditta specializzata che però non aveva avviato subito gli interventi. I lavori, che hanno scongiurato il rischio di un inquinamento sul lungomare di Cefalù, sono stati ora conclusi e il pm Giovanni Antoci della Procura di Termini Imerese ha disposto il dissequestro dell'impianto.