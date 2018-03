Nel Milanese, fotografa scheda elettorale: denunciato

Un 43enne di origine ecuadoregna è stato denunciato per violazione della legge sulla segretezza del voto per aver scattato con il cellulare una foto alla scheda mentre si trovava all'interno della cabina elettorale. E' successo stamane, attorno alle 8.30, a Seggiano di Pioltello, nell'hinterland milanese. Il clic dello scatto è stato udito dal presidente del seggio, che ha chiesto l'intervento dei carabinieri. I militari, dopo aver controllato il telefono dell'uomo, hanno trovato l'immagine della scheda fotografata. La scheda originale è stata invece annullata e l'uomo identificato e denunciato per violazione della segretezza del voto.