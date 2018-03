Siracusa, autobus ridotto in cenere in via Elorina: sul posto i pompieri

E' finito ridotto in un ammasso di rottami fumanti un autobus dell'Ast andato in fiamme in via Elorina.

L'incendio è divampato intorno alle 13,30 nei pressi della Rotonda di via Lido Sacramento. Sul posto i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme. Ancora sconosciute le cause del rogo. Da quel poco che è dato sapere, non ci sarebbero feriti.