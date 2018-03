Siracusa, affluenza alle 12: nel capoluogo si attesta al 16,53% in incremento rispetto alle ultime politiche

Sono cominciate le operazioni di voto per il rinnovo del Parlamento italiano. Le sezioni a Siracusa sono in tutto 123.

Nel capoluogo per la Camera dei Deputati, alle 12, l'affluenza alle urne è stata del 16,53%: hanno votato 15.922 siracusani sui 96.314 aventi diritto. Alla stessa ora, alle Politiche del 2013, la percentuale era stata del 13,15%.

Per questa rilevazione la provincia di Siracusa con il 15,31% è la seconda in Sicilia, la prima è Messina con 15,94%.

In ambito provinciale prima è Melilli con 17,78%, segue Augusta con 17,07%, terza Priolo con 16,80%, quarta Floridia con il 16,79%, quinto il capoluogo. L'intera provincia ha fatto registrare il 15,31%.

Non sono previste rilevazioni intermedie degli elettori che hanno votato per il Senato.