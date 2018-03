Siracusa, l'Eurialo fa sua l'intera posta in palio: 3-1 al Motuka

L’Eurialo vince contro il Motuka e può continuare a sperare nei play out.

Al “PalaCorso” la formazione allenata da Luca Scandurra interrompe un digiuno di successi lungo due mesi e rifila un 3-1 alla formazione modicana. Adesso sono due le lunghezze che separano l'Eurialo dalla diretta concorrente, che resta al terz’ultimo posto della classifica a quota 10.

Concentrata e determinata sin dall’inizio, la squadra siracusana è riuscita a giocare con qualità, attaccando bene e difendendo con ordine e tenacia. Il primo set è stato equilibrato e combattuto, con le padrone di casa che l’hanno spuntata con due punti di margine (25-23). Nel secondo partenza sprint delle aretusee, che hanno subìto il primo punto avversario sul 5-0. Bene Farruggia e Bennardo in battuta, Rotondo, Tanasi e Longo in attacco, Di Martino in difesa. Le verdeblù hanno mantenuto sempre almeno 4 lunghezze di vantaggio e sono riuscite ad aggiudicarsi il parziale con più 7. Reazione delle ospiti nel terzo set (22-25), mentre il quarto si è concluso con il punteggio di 25-23, con l’Eurialo che ha dimostrato grande carattere.

"Ragazze strepitose – ha detto il presidente Carmelo Messina – Complimenti a tutte loro per lo spirito con cui hanno giocato e al tecnico Luca Scandurra per il modo in cui ha preparato la partita e perché ha sempre creduto nel gruppo. Finalmente i sacrifici e gli sforzi di tutti stanno cominciando a dare i loro frutti. La società ha avuto il merito di credere sempre in questo gruppo, appoggiandolo e non creando nessun tipo di pressione. Nelle ultime settimane avevamo perso con punteggi alti e ora è arrivata la vittoria. Credo che in questo anche il lavoro del mental coach cominci a dare i suoi frutti. Sono contento per una vittoria che ci consente di continuare a sperare nella salvezza".