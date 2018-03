Siracusa, urne aperte dalle 7 alle 23. Subito dopo inizia lo spoglio delle schede

Il giorno del voto per le elezioni politiche alla fine è arrivato. Oggi urne aperte dalle 7 alle 23. Subito dopo la chiusura dei seggi, inizierà la lunga notte dello spoglio delle schede, cominciando da quelle per l'elezione del Senato e poi quelle della Camera. Al termine scopriremo chi governerà il Paese e chi saranno i nuovi deputati e senatori del Parlamento italiano. La grande paura per tutti rimane, ancora una volta, quella dell'astensione. Questa è stata una campagna elettorale piuttosto strana, passata quasi sotto traccia.

A Siracusa sono 96.314 gli aventi diritto al voto a Siracusa: 46.004 maschi e 50.310 femmine. Per il Senato, dove vota chi ha compiuto 25 anni, gli aventi diritto sono 88.469 di cui 42.012 maschi e 46.457 femmine. Rispetto alla tornata elettorale del 2013 si registra un calo degli elettori: 1.526 per la Camera e 281 per il Senato.

Sono 123 le sezioni di cui 119 sono senza barriere architettoniche e una è ospedaliera, sistemata all’ospedale Umberto I.

Per esercitare il diritto di voto si deve esibire,insieme ad un documento di riconoscimento, la tessera elettorale.

Gli unici dati della giornata di oggi saranno quelli dell'affluenza alle urne: la prima rilevazione sarà quella delle 12, alle 19 e infine, quella definitiva, alle 23 diffusa intorno alla mezzanotte.