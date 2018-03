Siracusa, Calarossa libera: la soddisfazione del Comitato Ortigia Sostenibile

"Soddisfatti del successo che sembra profilarsi sull’esito della battaglia voluta dal comitato e supportata da centinaia di cittadini e da tutte le associazioni ambientaliste, non abbassiamo la guardia, e siamo prudenti, in attesa di leggere la determina formale annunciata dal sindaco Giancarlo Garozzo".

Commenta così il Comitato Ortigia Sostenibile gli aggiornamenti sulla sorte della spiaggia Calarossa in Ortigia

"Il ricorso al Tar, come annunciato, va avanti, e potrà essere sospeso solo di fronte alla determina di revoca e dopo averne valutato i contenuti. - si legge in una nota a firma del Comitato Ortigia Sostenibile - E non oltre l’11 marzo. Ma detto questo, consideriamo questa presa di posizione ufficiale dell’Amministrazione comunale un oggettivo passo in avanti . Questo ci fa essere ottimisti e fiduciosi di fronte ai tanti cittadini che si stanno spendendo in favore di questa operazione “culturale”, non certo di interesse personale. Restiamo uniti ai nostri sostenitori, fra i quali i comitati e le associazioni ambientaliste. Ma andiamo avanti fino al tempo massimo previsto per depositare il ricorso".