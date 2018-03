Il Siracusa combatte contro il Catania, ma alla fine cede

E' stata una gara combattuta quella che il Siracusa calcio ha affrontato oggi contro il Catania in trasferta. Gradoni vuoti per una partita comunque calda nonostante l'assenza dei tifosi aretusei ai quali è stato vietato l'accesso in terra etnea.

Si conclude 1 a 0 per il Catania il match che ha visto tensioni anche dentro lo stadio e momenti di panico causati dalla presenza dei dirigenti della squadra Siracusani nei gradoni da parte dei tifosi catanesi.

Una partita a due velocità, con un Catania inizialmente debole a decollare ma che poi riesce a rimontare lasciando indietro il Siracusa che torna a casa con una sconfitta in tasca.