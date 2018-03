Nel Ragusano, incidente stamani sulla Modica-Mare. Prognosi riservata per un 44enne

Grave incidente della strada stamattina sulla Via Sorda Sampieri, la cosiddetta Modica-Mare, in Contrada Zappulla. Per cause di corso di accertamento da parte della polizia locale, si sono scontrati un ciclomotore, condotto da G.M., 44 anni, bancario, e una Fiat Panda, condotta da una donna. Pare, dai primi riscontri, che il sinistro sia stato causato da una mancata precedenza da parte di uno dei due veicoli coinvolti. Sul luogo dell’incidente sono confluite due pattuglie del Nucleo di Pronto Intervento della Polizia Locale e l’ambulanza del 118. Mentre la conducente l’utilitaria non ha riportato, praticamente, alcun problema fisico, gravissime sono apparse immediatamente le condizioni dello scooterista che, per fortuna, indossava il casco, rimosso poi dai sanitari. L’ambulanza medicalizzata, dopo i primi necessari interventi di bloccaggio, ha trasferito la vittima al pronto soccorso dell’Ospedale Maggiore, chiaramente in codice rosso. L’uomo è stato intubato e sottoposto a tutti gli accertamenti clinici e radiologici, compresa la Tac, dopodiché i medici hanno stabilito per la riserva della prognosi a causa dei traumi e lesioni riportate, in particolare alla testa.