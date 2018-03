Siracusa, via Dione pedonale: Grienti "Primo passo fatto, adesso gli altri"

"Il primo obiettivo è stato raggiunto". Raffaele Grienti, consigliere della circoscrizione di Ortigia, commenta così la notizia della pedonalizzazione di via Dione, data ieri dalla Giunta comunale.

"Finalmente Palazzo Vermexio ha accolto la mia richiesta. Il provvedimento prevede anche l'eliminazione dei posti auto, che contestualmente verranno ricavati in via Nizza. - spiega Grienti - Saranno invertiti i sensi di marcia in via Giusto Monaco e in via Biagio Pace, utilissimi per snellire il traffico da corso Matteotti a via Dione. Un primo importante passo è stato fatto, ma si può e si deve fare di più, infatti, mi aspetto che l’amministrazione centrale incida ancor di più su via Dione, riqualificando totalmente l’arteria con lavori che possano migliorare la tenuta del manto stradale, eliminando eventuali buche o avvallamenti.

Chiederò anche che venga istituito un presidio di polizia municipale che funga da deterrente per gli automobilisti indisciplinati, tra piazza Pancali e piazza Archimede, coinvolgendo via Cavour, via Amalfitania, via Roma corso Matteotti e appunto via Dione. - continua - Molte auto, infatti, percorrono via Dione in controsenso, imboccandola dalla parte del mercato e questa è una cattiva abitudine che deve essere assolutamente eliminata. Inoltre, l'ausilio dei vigili urbani sarebbe anche utile ai fini del controllo della raccolta differenziata che da poco è stata introdotta nel Centro Storico. Inoltre, per un migliore decoro urbano via Dione dovrà essere abbellita con fiori, piante e tutto ciò che può attirare l’attenzione dei tanti turisti che visitano Ortigia in ogni periodo dell’anno”.