Siracusa, Vinciullo: "pubblicato il bando per la ricognizione del personale dell’Asp 8"

E' stato pubblicato ieri, sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, l’avviso per la ricognizione del personale con rapporto di lavoro a tempo determinato in possesso dei requisiti per la stabilizzazione.

"Un altro risultato importante è stato raggiunto con la stabilizzazione, quindi, dei rimanenti precari nell’ASP della provincia di Siracusa" - ha commentato Vincenzo Vinciullo ex deputato regionale