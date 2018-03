Siracusa, bus elettrici: ticket digitali nella Card turistica

Biglietti digitali, a breve, per i bus navetta elettrici che potranno essere caricati direttamente su una Card turistica.

Per il vice Sindaco, Francesco Italia il protocollo costituisce “Un altro importante tassello che si inserisce nel fitto programma di attività pianificate e realizzate in questi anni. Si tratta di una piccola rivoluzione che non ha precedenti nella storia della collaborazione in città tra beni culturali regionali e servizi comunali, nonché una delle prime esperienze di questo tipo in Italia. Un passo deciso in avanti nell’ottica di potenziamento dell’offerta turistica di Siracusa. Riuscire a mettere a sistema il patrimonio, le competenze, e le risorse pubbliche e private del comparto turistico, è sicuramente lo strumento principale attraverso cui Siracusa può rafforzare e consolidare il ruolo centrale svolto in questi anni”.