Siracusa-Gela, lavori per la segnaletica orizzontale

Continuano i lavori della Siracusa-Gela. Dalle 7 del 5 marzo e fino alle ore 18 del 16 marzo 2018 sarà posta la segnaletica orizzontale definitiva in un tratto autostradale e negli svincoli di Noto e Rosolini.

Per consentire i lavori sarà necessario parzializzare la carreggiata con chiusure – di volta in volta – della corsia di emergenza, marcia e sorpasso.