Siracusa, nominato il portavoce del sindaco

Dopo tante critiche e polemiche, da oggi il sindaco di Siracusa, Giancarlo Garozzo avrà il suo portavoce.

Il portavoce dovrà, come recita il documento disponibile all’Albo Pretorio, svolgere “attività di impulso e di consulenza nei confronti del Sindaco coadiuvandolo nell’attività di programmazione e di indirizzo nella gestione dei rapporti istituzionali, dei rapporti con gli organi interni all’Ente, dei rapporti e delle relazioni con gli Organi centrali dello Stato centrale, delle Regioni, degli Enti Pubblici Territoriali, degli Enti Locali e con gli Organi di informazione, oltreché dei rapporti con la cittadinanza, in particolare attraverso l’uso di tutti gli strumenti di comunicazione”.

Questo nuovo portavoce guadagnerà 6.500 euro + un massino di 3.000 euro di rimborsi di missione.

Assostampa Sicilia, comunque, controllerà affinchè la funzione di quest'ultima figura non vada in contrasto con i giornalisti dell'ufficio stampa.