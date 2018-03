Siracusa, prototipo di Rov: oggi le prove tecniche degli studenti

Sono alle prese alcuni studenti con le prove tecniche, questa mattina, dalle 8 alle 11, nella piscina "Paolo Caldarella", per il prototipo di ROV (sottomarino a comando remoto) costruito dagli alunni dell'Istituto "Rizza", del "Fermi" e del "Nautico" in collaborazione con la Fondazione Val di Noto.

Oltre una quarantina gli studenti che, accompagnati dai loro insegnanti, saranno a bordo vasca per saggiare l'esito del loro lavoro.

Il prototipo rientra nell'ambito delle attività legate ai laboratori dei singoli indirizzi scolastici.