E' morto Carlo Ripa di Meana: aveva 88 anni

E' morto all'età di 88 anni in un ospedale romano Carlo Ripa di Meana. A darne notizia è il figlio Andrea in una telefonata all'ANSA. "A meno di due mesi dalla scomparsa dell'adorata moglie Marina si è spento ieri pomeriggio", dice il figlio che ricorda come il padre Carlo è stato "uomo politico e di cultura socialista e ambientalista, parlamentare, ministro della Repubblica, presidente della Biennale del Dissenso e di Italia Nostra. "Mio padre - aggiunge il figlio - è morto assistito con amore dal figlio, dalle sorelle e fratelli".