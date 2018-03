Siracusa, impegno in trasferta per l'Holimpia: domenica a Messina

Difficile trasferta domenica in programma per l'Holimpia. Le siracusane renderanno visita al Messina per il 18° turno del campionato di pallavolo di B2 girone I. All'andata, al palazzetto "Pino Corso", era finita con il punteggio di 3-1 per le peloritane, al termine di una partita comunque ben giocata dalle siracusane.

L'Holimpia viene da due partite giocate a buon livello contro la seconda e la terza forza del campionato (Cerignola e Lamezia).

"Affrontiamo una squadra che ha due elementi di categoria nettamente superiore come Nielsen e Lestini - avverte coach Luana Rizzo -. Loro sono una squadra di valore che cercheremo in tutti i modi di arginare e limitare. Ma la loro forza non è solo l'attacco perché Messina sa anche difendere tanto e bene, avendo come punto di forza la compattezza del gruppo, dato che è una squadra composta da elementi, mister incluso, che da parecchio tempo giocano insieme. Noi, dal canto nostro, abbiamo avuto una settimana di lavoro intenso, soprattutto su quegli aspetti che ultimamente hanno reso meno, come la fase muro-difesa, senza però tralasciare la ricerca dell'intensità e della qualità di gioco. Spero che anche domenica le mie ragazze possano continuare a mostrare quei miglioramenti già evidenziati nelle ultime uscite e cercheremo in tutti i modi di fare del nostro meglio, per mettere in difficoltà Messina e provare a smuovere nuovamente la classifica, ottenendo punti su un campo complicato".