Avola, si inaugura la casa dell'acqua in viale Piersanti Mattarella

Sarà inaugurata il 10 marzo alle 10,30 la casa dell'acqua in viale Piersanti Mattarella, ad Avola.

L’amministrazione comunale ha affidato il servizio per la realizzazione di un impianto a “Casa blu, sistema acqua” che erogherà acqua potabile a basso costo.

La casa funzionerà solo con la card da acquistare nei tabaccai che saranno convenzionati con il Comune: sarà venduta al prezzo di 5 euro, che serviranno da credito per acquistare l’acqua. La macchina avrà quattro tipi di erogazioni: naturale e gasata a temperatura ambiente o refrigerata e prezzi al litro varieranno tra i 4 e i 7 centesimi al litro.

“Uno strumento al servizio dei cittadini – dice il sindaco Luca Cannata - che avrà di certo ripercussioni positive anche sull’ambiente e che ovviamente aiuterà molti cittadini a risparmiare sui consumi domestici. A questa struttura ne seguiranno altre in base anche alla domanda dei cittadini”